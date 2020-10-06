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الحكومة الكويتية تتقدم بالاستقالة والأمير يطالبها بالاستمرار في مهامها

Time منذ 38 دقيقة
Views 1712
الحكومة الكويتية تتقدم بالاستقالة والأمير يطالبها بالاستمرار في مهامها

خالد الظفيري (صدى):
أكد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، ثقته في الحكومة للاستمرار بمهامها؛ حيث استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بقصر بيان العامر؛ حيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف أمير البلاد.

وأثنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على جهود رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم مؤكداً ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا يفعل هذه الامور الا الديوث الحقير
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
استحلفك بالله يا اروى اللي خطبك هل هو اعمى لا يرى او لا يستطيع يميز بينك و بين البقره ... لا يمكن يكون انسان سوي ذو عقل و بصيره ويتقدم لخطبتك ويقبل بشروطك
ابو عمار
ما العن من ابو عمار الا حافظ نعجه اللي باع الجولان مقابل الحكم في سوريا له ولاولاده من بعده بضمانه اسرائليه

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