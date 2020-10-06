الحكومة الكويتية تتقدم بالاستقالة والأمير يطالبها بالاستمرار في مهامها

خالد الظفيري (صدى):
أكد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، ثقته في الحكومة للاستمرار بمهامها؛ حيث استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بقصر بيان العامر؛ حيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف أمير البلاد.
وأثنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على جهود رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم مؤكداً ثقته بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور.