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مجمع الملك عبدالله الطبي يشهد تبرع ذوي متوفاة دماغيا بأعضائها للمرضى

Time منذ 57 دقيقة
Views 1309
مجمع الملك عبدالله الطبي يشهد تبرع ذوي متوفاة دماغيا بأعضائها للمرضى

جدة (صدى):
تبرع ذوو مواطنة متوفاة دماغيًّا بأعضائها، في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، وذلك ليستفيد منها عدد من المرضى المنتظرين على قائمة التبرع.

وجاءت التفاصيل بأن المتوفاة كانت في حالة حرجة جدًّا؛ حيث أثبتت الفحوصات الطبية وفاتها دماغيًّا؛ وفقًا للفحص السريري والفحوصات الخاصة الدقيقة، وبناءً عليه قام المختصون في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء لمقابلة ذوي السيدة، وشرحوا لهم أهمية التبرع بالأعضاء، ومساهمتها في إنقاذ العديد من المرضى المحتاجين إليها؛ حيث أبدوا الرغبة في التبرع، ليسهموا بذلك في إنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي.

و قام فريق من الجراحين من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بإجراء عملية نقل 5 أعضاء "القلب، والرئة، والكليتين، والكبد" والتي كللت جميعها بالنجاح.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا يفعل هذه الامور الا الديوث الحقير
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
استحلفك بالله يا اروى اللي خطبك هل هو اعمى لا يرى او لا يستطيع يميز بينك و بين البقره ... لا يمكن يكون انسان سوي ذو عقل و بصيره ويتقدم لخطبتك ويقبل بشروطك
ابو عمار
ما العن من ابو عمار الا حافظ نعجه اللي باع الجولان مقابل الحكم في سوريا له ولاولاده من بعده بضمانه اسرائليه

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