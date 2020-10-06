وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف في تخصصي الشريعة والقانون، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أمين لجنة الفصل).
واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس في تخصص (الشريعة، القانون) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات، ويفضّل خبرة سنتين خبرة في مجال العمل الإشرافي، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، في مجال لجان الفصل واللجان القضائية، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأوضحت أن الهدف من الوظيفة: تنظيم أعمال اللجنة الإدارية والكتابية، وحفظ السجلات وتوثيقها، وعقد الإجتماعات وتسجيل المحاضر، بينما التقديم متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنــــــــــا .