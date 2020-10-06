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وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

Time منذ ساعتين
Views 1316
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف في تخصصي الشريعة والقانون، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أمين لجنة الفصل).

واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس في تخصص (الشريعة، القانون) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات، ويفضّل خبرة سنتين خبرة في مجال العمل الإشرافي، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، في مجال لجان الفصل واللجان القضائية، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

وأوضحت أن الهدف من الوظيفة: تنظيم أعمال اللجنة الإدارية والكتابية، وحفظ السجلات وتوثيقها، وعقد الإجتماعات وتسجيل المحاضر، بينما التقديم متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا يفعل هذه الامور الا الديوث الحقير
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
استحلفك بالله يا اروى اللي خطبك هل هو اعمى لا يرى او لا يستطيع يميز بينك و بين البقره ... لا يمكن يكون انسان سوي ذو عقل و بصيره ويتقدم لخطبتك ويقبل بشروطك
ابو عمار
ما العن من ابو عمار الا حافظ نعجه اللي باع الجولان مقابل الحكم في سوريا له ولاولاده من بعده بضمانه اسرائليه

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