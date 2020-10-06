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قبول طلاب الإنتساب الكلي للمرحلة المتوسطة من الصف الأول للثالث لا يتطلب شهادة سابقة

Time منذ ساعة
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قبول طلاب الإنتساب الكلي للمرحلة المتوسطة من الصف الأول للثالث لا يتطلب شهادة سابقة

الرياض (صدى):
قال مدير الإختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بالرياض، أيمن بن محمد الركبان، أن قبول الطلاب للإنتساب الكلي في المرحلة المتوسطة من الصف الأول إلى الثالث لا يعتمد على شهادة سابقة، فقط تقييم مستواه من المدرسة التي يتقدم إليها، مع تطبيق شروط القبول.

وتابع الركبان على أن القبول يقتصر على الطلاب الذين يعملون في منطقة الرياض التعليمية فقط ويستثنى من ذلك طلاب الأفواج بوزارة الحرس الوطني.

وأضاف بأنه لا يتم قبول أي طلاب غير سعوديين إلا بعد حصولهم على خطاب من لجنة القبول المركزية في إدارة الاختبارات بإدارة التعليم.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا يفعل هذه الامور الا الديوث الحقير
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
استحلفك بالله يا اروى اللي خطبك هل هو اعمى لا يرى او لا يستطيع يميز بينك و بين البقره ... لا يمكن يكون انسان سوي ذو عقل و بصيره ويتقدم لخطبتك ويقبل بشروطك
ابو عمار
ما العن من ابو عمار الا حافظ نعجه اللي باع الجولان مقابل الحكم في سوريا له ولاولاده من بعده بضمانه اسرائليه

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