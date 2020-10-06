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الأمانة العامة للجان الضريبية تطلق خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني

Time منذ ساعة
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الأمانة العامة للجان الضريبية تطلق خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني

الرياض (صدى):
أطلقت الأمانة العامة للجان الضريبية خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني، وذلك تعزيزاً لجهودها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وسعيًا منها لتيسير الإجراءات و لرفع كفاءة خدمة التقاضي والتيسير على المتعاملين.

و تهدف هذه الخدمة إلى التحقق من صفة الحضور في جلسات اللجان وتوثيق محاضرها، وتوقيع رؤساء وأعضاء اللجان الضريبية على القرارات الصادرة من اللجان، وذلك عن طريق البصمة أو رمز التحققOTP من خلال رقم الجوال المسجل في نظام أبشر لأطراف الدعوى.

ويأتي هذا ضمن سلسلة من الخطوات المتخذة في تيسير الإجراءات، لدعم وتحسين تجربة المتعامل، كما تسعى الأمانة العامة لكل من شأنه تعزيز مبدأ ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمته كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.

ودعت الأمانة العامة للجان الضريبية المتعاملين إلى التعرف على المزيد من المواد التوعوية من خلال الموقع الإلكتروني (هنا)أو حساب الأمانة على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عن طريق رقم مركز الاتصال الموحد (8001220000).

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا يفعل هذه الامور الا الديوث الحقير
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
استحلفك بالله يا اروى اللي خطبك هل هو اعمى لا يرى او لا يستطيع يميز بينك و بين البقره ... لا يمكن يكون انسان سوي ذو عقل و بصيره ويتقدم لخطبتك ويقبل بشروطك
ابو عمار
ما العن من ابو عمار الا حافظ نعجه اللي باع الجولان مقابل الحكم في سوريا له ولاولاده من بعده بضمانه اسرائليه

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