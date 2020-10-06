تغريم ثلاث شركات 30 مليون ريال بعد الإستحواذ على عروض جهات حكومية

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة للمنافسة تغريم ثلاث شركات عاملة في قطاع المحروقات البترولية 30 مليون ريال بالتساوي بعد ثبوت تواطئها للحصول على عطاءات وعروض مقدمة للجهات الحكومية لتحقيق أعلى الأرباح .
من ناحية أخرى ، تحقق هيئة المنافسة مع شبهة فساد لإحتكار قطاع الأعلاف بعدما تمت إحالة القضية من الجهات الرقابية ، وهو ما ظهر في ارتفاع الأسعار في سوق الأعلاف خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت الهيئة أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة حال ثبوت التلاعب والسيطرة من قبل أي شركة للإستحواذ على السوق والإخلال بقواعد المنافسة مما يضر بالإقتصاد الوطني .