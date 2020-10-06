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تغريم ثلاث شركات 30 مليون ريال بعد الإستحواذ على عروض جهات حكومية

Time منذ ساعة
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تغريم ثلاث شركات 30 مليون ريال بعد الإستحواذ على عروض جهات حكومية

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة للمنافسة تغريم ثلاث شركات عاملة في قطاع المحروقات البترولية 30 مليون ريال بالتساوي بعد ثبوت تواطئها للحصول على عطاءات وعروض مقدمة للجهات الحكومية لتحقيق أعلى الأرباح .

من ناحية أخرى ، تحقق هيئة المنافسة مع شبهة فساد لإحتكار قطاع الأعلاف بعدما تمت إحالة القضية من الجهات الرقابية ، وهو ما ظهر في ارتفاع الأسعار في سوق الأعلاف خلال الفترة الأخيرة .

وأكدت الهيئة أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة حال ثبوت التلاعب والسيطرة من قبل أي شركة للإستحواذ على السوق والإخلال بقواعد المنافسة مما يضر بالإقتصاد الوطني .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا يفعل هذه الامور الا الديوث الحقير
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
استحلفك بالله يا اروى اللي خطبك هل هو اعمى لا يرى او لا يستطيع يميز بينك و بين البقره ... لا يمكن يكون انسان سوي ذو عقل و بصيره ويتقدم لخطبتك ويقبل بشروطك
ابو عمار
ما العن من ابو عمار الا حافظ نعجه اللي باع الجولان مقابل الحكم في سوريا له ولاولاده من بعده بضمانه اسرائليه

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