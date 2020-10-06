بالفيديو.. "عبده عطيف": كنت مدرس خصوصي لعيال حارتنا والحصة مقابل وجبة !

طلال الغامدي (صدى):
كشف نجم المنتخب الوطني السابق عبده عطيف عن جانب من حياته الخاصة قبل بزوغ نجمه في عالم الساحرة المستديرة وبداية مشواره .
وأكد " عطيف " في حوار معه ببرنامج " طارق شو " المذاع على قناة " روتانا خليجية " أنه كان يحب كرة القدم منذ صغره لكنها لم تمنعه عن التفوق الدراسي ، لدرجة أنه كان "مدرس خصوصي " للطلاب أثناء دراسته بالثانوي .
وتابع أنه كان يدرس للطلاب في جميع المراحل حتى مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات ، وكان الأهالي يتنافسون في الحارة لجذبه بوجبات شهية مقابل الحصة .
وكشف "عطيف " أنه حصل على 97 % في الثانوية العامة علمي والتحق بالفعل بكلية الطب بجامعة الملك سعود ثم حول دراسته لكلية علوم الحاسب لكنه قرر التفرغ لكرة القدم لعشقه لها .
كما كشف عن موقف تعرض له ، حينما ذهب لنادي الهلال فقيل له " اشرب لبن وتعالى " لأن جسمه كان ضعيف فلم ييأس وذهب لنادي النصر وتعددت تجاربه الكروية ما بين الشباب والنصر والاتحاد حتى أعلن اعتزاله عام 2015 .