منع 205 ألف أجنبي من الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي

الرياض (صدى):
قامت دول مجلس التعاون الخليجي بمنع دخول 205 ألف أجنبي من الدخول إلى البلاد خلال عام 2019، بسبب حملهم لأمراض معدية، حيث جاء ذلك في تقرير صادر عن مجلس الصحة لدول التعاون.
وأشار تقرير حديث إلى منجزات المجلس الصحي لدول التعاون الخليجي، بأنه أجرى خلال عام 2019، تسجيل 3 ملايين شخص عبر برنامج الربط الإلكتروني الجديد لفحص العمالة الوافدة، مضيفا بأنه تم منع 205 حالة من الدخول إلى البلاد، 1214 حالة تم الإبلاغ عنها من وزارات الصحة في دول المجلس، 2 % الحالات غير اللائقة بعد أن كانت تتراوح بين 17 % و20 % بحسب الوطن.
وأضاف التقرير بأن نسبة الحالات غير اللائقة التي كانت تدخل دول المجلس قبل اعتماد برنامج فحص الوافدين تتراوح بين: 17 % - 20 % وانخفضت تدريجيا إلى ما يقارب 2 % بعد اعتماد برنامج فحص الوافدين ثم إلى الـ0.5 % بعد تطبيق نظام الربط الالكتروني، كما أن تطبيق نظام الباركود من قبل بعض سفارات وقنصليات دول المجلس، سهل من مهامها في الحد من تزوير التقارير الطبية وقلل من حجم العمل.