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شركة بنده للتجزئة توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1149
شركة بنده للتجزئة توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد مدير متجر (الرياض)، كاشير متجر (عدد وظيفتين/ الخبر)، أخصائي منتج/ العلامة الخاصة (جدة)، كاشير/ هايبر بنده الراكة (عدد 5 وظائف/ الخبر).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

GsT👻
احد يهديني آيفون ☹🥺 اتمنى احد يتواصل معي
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
رحم الله نايف
هههههههههه ما عليش تذكرت تعليق العويس بعد مباراة الاهلي الاماراتي
GsT👻
ياربييي رحمتك صارت تقل هيكل عظمي🦴☠ 😅 انا م احب البنت النحيفة أحب إلي تجي شوي سمينه احبها احس فيها روح وحياة وتجنننن😘
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
تقصد الفقر

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