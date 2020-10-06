بالفيديو.. فني جوالات يكشف طريقة سهلة لإصلاح الجوال دون التعرض للإحتيال

الرياض (صدى):
كشف أحد المواطنين العاملين في مجال صيانة الجوالات عن طريقة سهلة لإصلاح الجوال حال سقوطه على الأرض وتعرضه للإرتطام .
وقال في فيديو له ، أنه يمكن أن تطلب من الفني فك الجوال وفحص كابل البطارية وإعادة الجزء المتحرك إلى مكانه وسيعود للتشغيل دون أي مشاكل أخرى .
وأضاف أن هناك بعض المحتالين الذين يقومون بإيهام صاحب الهاتف بأكثر من علة دون داعي وينبغي أخذ الحذر .
الجدير بالذكر أن قرار توطين قطاع الإتصالات في المملكة شجع الكثير من المواطنين على الإقبال على مجال صيانة الهواتف وحققوا فيه نجاح ومهارة عالية .