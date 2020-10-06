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بالفيديو.. فني جوالات يكشف طريقة سهلة لإصلاح الجوال دون التعرض للإحتيال

Time منذ 37 دقيقة
Views 1362
بالفيديو.. فني جوالات يكشف طريقة سهلة لإصلاح الجوال دون التعرض للإحتيال

الرياض (صدى):
كشف أحد المواطنين العاملين في مجال صيانة الجوالات عن طريقة سهلة لإصلاح الجوال حال سقوطه على الأرض وتعرضه للإرتطام .

وقال في فيديو له ، أنه يمكن أن تطلب من الفني فك الجوال وفحص كابل البطارية وإعادة الجزء المتحرك إلى مكانه وسيعود للتشغيل دون أي مشاكل أخرى .

وأضاف أن هناك بعض المحتالين الذين يقومون بإيهام صاحب الهاتف بأكثر من علة دون داعي وينبغي أخذ الحذر .

الجدير بالذكر أن قرار توطين قطاع الإتصالات في المملكة شجع الكثير من المواطنين على الإقبال على مجال صيانة الهواتف وحققوا فيه نجاح ومهارة عالية .

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أحدث التعليقات

GsT👻
احد يهديني آيفون ☹🥺 اتمنى احد يتواصل معي
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
رحم الله نايف
هههههههههه ما عليش تذكرت تعليق العويس بعد مباراة الاهلي الاماراتي
GsT👻
ياربييي رحمتك صارت تقل هيكل عظمي🦴☠ 😅 انا م احب البنت النحيفة أحب إلي تجي شوي سمينه احبها احس فيها روح وحياة وتجنننن😘
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
تقصد الفقر

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