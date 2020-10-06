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«الموارد البشرية» تكشف متى يسقط مستخرج وثيقة العمل الحر من معاش الضمان

Time منذ 32 دقيقة
Views 1299
«الموارد البشرية» تكشف متى يسقط مستخرج وثيقة العمل الحر من معاش الضمان

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستفيد المتقدم لإصدار وثيقة العمل الحر يعامل معاملة الممكنين، لافتة إلى أنه يتم إسقاط المستفيد من معاش الضمان بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الوثيقة.

وأكدت الوزارة، إنه لا يحق لأي منشأة حرمان موظفيها من شهادة الخبرة؛ حتى لا تتعرض للعقوبات والغرامات المالية.

وتعد شهادة الخبرة، هي الوثيقة الرسمية التي تثبت أن صاحبها قد عمل في مؤسسة أو شركة ما وأن له خبرة في مجال معين وأن هذه الخبرة كافية لحصوله على الوظيفة أو العمل المتقدم إليه، وهي تستخدم في القطاعين سواء العام أو الخاص.

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أحدث التعليقات

GsT👻
احد يهديني آيفون ☹🥺 اتمنى احد يتواصل معي
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
رحم الله نايف
هههههههههه ما عليش تذكرت تعليق العويس بعد مباراة الاهلي الاماراتي
GsT👻
ياربييي رحمتك صارت تقل هيكل عظمي🦴☠ 😅 انا م احب البنت النحيفة أحب إلي تجي شوي سمينه احبها احس فيها روح وحياة وتجنننن😘
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
تقصد الفقر

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