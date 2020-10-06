الأعداد السابقة للصحيفة

النفط يحافظ على مكاسبه بعد عودة ترامب للبيت الأبيض

Time منذ ساعة
Views 1380
Comment 2
النفط يحافظ على مكاسبه بعد عودة ترامب للبيت الأبيض

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد رامب إلى البيت الأبيض من المستشفى بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، في حين اجتاح إعصار آخر خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من خمسة في المئة أمس الاثنين بعد أن قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض ومع تنامي الآمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولار للبرميل.

وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2 في المئة إلى 41.37 دولار للبرميل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

GsT👻
احد يهديني آيفون ☹🥺 اتمنى احد يتواصل معي
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
رحم الله نايف
هههههههههه ما عليش تذكرت تعليق العويس بعد مباراة الاهلي الاماراتي
GsT👻
ياربييي رحمتك صارت تقل هيكل عظمي🦴☠ 😅 انا م احب البنت النحيفة أحب إلي تجي شوي سمينه احبها احس فيها روح وحياة وتجنننن😘
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
تقصد الفقر

أخر الأخبار

شركة بنده للتجزئة توفر وظائف إدارية شاغرة
شركة بنده للتجزئة توفر وظائف إدارية شاغرة
Time منذ 22 دقيقة Views 1146
7 نصائح للعناية بالسيارة في فصل الخريف
7 نصائح للعناية بالسيارة في فصل الخريف
Time منذ 27 دقيقة Views 1095
«الموارد البشرية» تكشف متى يسقط مستخرج وثيقة العمل الحر من معاش الضمان
«الموارد البشرية» تكشف متى يسقط مستخرج وثيقة العمل الحر من معاش الضمان
Time منذ 32 دقيقة Views 1296
بالفيديو.. فني جوالات يكشف طريقة سهلة لإصلاح الجوال دون التعرض للإحتيال
بالفيديو.. فني جوالات يكشف طريقة سهلة لإصلاح الجوال دون التعرض للإحتيال
Time منذ 36 دقيقة Views 1354
السوق المالية تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم
السوق المالية تطرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم
Time منذ 42 دقيقة Views 1367
نحافة مفرطة للدكتورة خلود بعد حمية غذائية شاقة (صورة)
نحافة مفرطة للدكتورة خلود بعد حمية غذائية شاقة (صورة)
Time منذ 47 دقيقة Views 527
التحقيق مع 8 قضاه ورئيس محكمة بتهم الرشوة والفساد
التحقيق مع 8 قضاه ورئيس محكمة بتهم الرشوة والفساد
Time منذ 57 دقيقة Views 1757
إمارة مكة تسعى لإعادة مخصصات 6 مشاريع صحية في الطائف
إمارة مكة تسعى لإعادة مخصصات 6 مشاريع صحية في الطائف
Time منذ ساعة Views 1561
شوارع بأسماء سعودية في قلب القاهرة
شوارع بأسماء سعودية في قلب القاهرة
Time منذ ساعة Views 1824
أسعار الذهب تنخفض وضعف الدولار يحد من الخسائر
أسعار الذهب تنخفض وضعف الدولار يحد من الخسائر
Time منذ ساعة Views 1367