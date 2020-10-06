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شاهد.. معلم يطور التقنيات الحديثة في تقديم دروس اللغة الإنجليزية للطلاب عن بعد

Time منذ ساعة
Views 1355
شاهد.. معلم يطور التقنيات الحديثة في تقديم دروس اللغة الإنجليزية للطلاب عن بعد

مكة المكرمة (صدى):
قدم المعلم فيصل الميمان بمدرسة قباء الثانوية بمكة المكرمة، على تقديم دروس التعليم عن بُعد على طريقته الخاصة، حيث وظف التقنيات الحديثة في تسهيل الدروس على طلابه.

وقال الميمان مدرس اللغة الإنجليزية بأنه في فترة الحجر الصحي تساءل عن كيفية تقديم دروسه للطلاب، ففكر في توظيف التقنيات الحديثة في عمل فيديو بإعداد كامل ويتضمن فيه جزءا من المادة التي سيشرحها للطلاب، وخصص ، استديو لعمل هذه الفيديوهات، واستعان بكاميرات وتقنية "جرين سكرين" و"كروما كي" وغيرها من التقنيات الحديثة في صناعة فيديو من 3 دقائق، وعمل المونتاج اللازم له ليخرج بشكل مناسب للطلاب.

وتابع بأن الفكرة لاقت استحسان الطلاب الذين أكدوا له أن الطريقة الحالية لتقديم الدروس الإنجليزية أفضل من السابق، منوهاً بأنه يشعر بالفخر بطبيعة العلاقة التي تجمعه مع طلابه.

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أحدث التعليقات

GsT👻
احد يهديني آيفون ☹🥺 اتمنى احد يتواصل معي
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
رحم الله نايف
هههههههههه ما عليش تذكرت تعليق العويس بعد مباراة الاهلي الاماراتي
GsT👻
ياربييي رحمتك صارت تقل هيكل عظمي🦴☠ 😅 انا م احب البنت النحيفة أحب إلي تجي شوي سمينه احبها احس فيها روح وحياة وتجنننن😘
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
تقصد الفقر

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