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التحقيق مع 8 قضاه ورئيس محكمة بتهم الرشوة والفساد

Time منذ 57 دقيقة
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التحقيق مع 8 قضاه ورئيس محكمة بتهم الرشوة والفساد

الرياض (صدى):
يحقق المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامةو المحكمة الجزائية مع 8 قضاه ورئيس محكمة في إحدى مناطق المملكة بعد توجيه تهم رشوة وغسل أموال إليه ، وتهم تتعلق بإستغلال السلطة القضائية وتأخير المعاملات والإخلال بالواجبات الوظيفية لقضاه آخرون .

وكشفت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على رئيس المحكمة فجراً بعد تعليق الحصانة عنه وتم ضبط مبلغ مالي بحوزته ، وتحريز أجهزة جوال ، والقبض على شركاء في نفس توقيت القبض عليه ، وفقاً لـ " عكاظ " .

كما صدر قرار بكف يد رئيس المحكمة المتهم عن العمل ، وبدأت الإجراءا ت الخاصة بمحاكمته ، بعد قرار النيابة العامة واستكمال الإجراءات الجزائية .

كما تم صدور مذكرة بتمديد توقيف القاضي المتهم قبل أن يتم إطلاقه بالكفالة المشددة على ذمة المحاكمة ، وتستكمل الجهات المختصة الإجراءات النظامية لمحاكمة المتهمين الذين قدوا مذكرات سابقة للجنة التأديب القضائي لتبرير بعض الإتهامات .

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أحدث التعليقات

GsT👻
احد يهديني آيفون ☹🥺 اتمنى احد يتواصل معي
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
رحم الله نايف
هههههههههه ما عليش تذكرت تعليق العويس بعد مباراة الاهلي الاماراتي
GsT👻
ياربييي رحمتك صارت تقل هيكل عظمي🦴☠ 😅 انا م احب البنت النحيفة أحب إلي تجي شوي سمينه احبها احس فيها روح وحياة وتجنننن😘
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
تقصد الفقر

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