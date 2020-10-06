التحقيق مع 8 قضاه ورئيس محكمة بتهم الرشوة والفساد

الرياض (صدى):
يحقق المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامةو المحكمة الجزائية مع 8 قضاه ورئيس محكمة في إحدى مناطق المملكة بعد توجيه تهم رشوة وغسل أموال إليه ، وتهم تتعلق بإستغلال السلطة القضائية وتأخير المعاملات والإخلال بالواجبات الوظيفية لقضاه آخرون .
وكشفت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على رئيس المحكمة فجراً بعد تعليق الحصانة عنه وتم ضبط مبلغ مالي بحوزته ، وتحريز أجهزة جوال ، والقبض على شركاء في نفس توقيت القبض عليه ، وفقاً لـ " عكاظ " .
كما صدر قرار بكف يد رئيس المحكمة المتهم عن العمل ، وبدأت الإجراءا ت الخاصة بمحاكمته ، بعد قرار النيابة العامة واستكمال الإجراءات الجزائية .
كما تم صدور مذكرة بتمديد توقيف القاضي المتهم قبل أن يتم إطلاقه بالكفالة المشددة على ذمة المحاكمة ، وتستكمل الجهات المختصة الإجراءات النظامية لمحاكمة المتهمين الذين قدوا مذكرات سابقة للجنة التأديب القضائي لتبرير بعض الإتهامات .