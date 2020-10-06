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الصحة تلزم المقبلات على الزواج بالتطعيم الثلاثي

Time منذ ساعة
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الصحة تلزم المقبلات على الزواج بالتطعيم الثلاثي

الرياض (صدى):
فرضت وزارة الصحة التطعيم الثلاثي للمقبلات على الزواج وهم" الحصبة الألمانية والنكاف وجدري الماء" بهدف الوقاية أثناء فترة الحمل، حيث أن جميع هذة الامراض معدية وتسبب تشوه وضرر للجنين .

وقال استشاري الأطفال منصور المباركي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أن وزارة الصحة توصي بأخذ تطعيم الفيروس الثلاثي «MMR» من قبل ثلاثة أشهر لجميع النساء المقبلات على الزواج وكذلك الأمهات ليس فقط للوقاية من الفيروس الثلاثي بل وقاية أيضًا للمواليد الجدد، لأنها تسبب مشاكل صحية والتي تنتقل إلى الجنين.

وتابع بأنه لا يوجد كثير من الإصابات بالفيروس الثلاثي فقط هو إجراء وقائي، مردفا بأنه ينصح بأخذ التطعيم قبل ثلاثة أشهر في حال التخطيط للحمل، مردفا بأن الجدري المائي يسبب الإجهاض في أي فترة من فترات الحمل، أما الحصبة الألمانية فتؤدي لإجهاض مبكر، والنكاف يسبب وفاة الجنين، لذا فإن التطعيم مهم جدا قبل الحمل بثلاثة أشهر.

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أحدث التعليقات

GsT👻
احد يهديني آيفون ☹🥺 اتمنى احد يتواصل معي
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
رحم الله نايف
هههههههههه ما عليش تذكرت تعليق العويس بعد مباراة الاهلي الاماراتي
GsT👻
ياربييي رحمتك صارت تقل هيكل عظمي🦴☠ 😅 انا م احب البنت النحيفة أحب إلي تجي شوي سمينه احبها احس فيها روح وحياة وتجنننن😘
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
تقصد الفقر

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