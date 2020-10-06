إمارة مكة تسعى لإعادة مخصصات 6 مشاريع صحية في الطائف

الطائف (صدى):
توجهت إمارة منطقة مكة المكرمة والشؤون الصحية بالطائف بطلب إلى وزارة الصحة، لإعادة مخصصات 6 مشاريع صحية كانت سُحبت منها قبل ثلاثة أعوام.
وقال المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أنه تم الرفع من إمارة منطقة مكة المكرمة وكذلك الشؤون الصحية بالطائف للوزارة بطلب إعادة مخصصات مشاريع مستشفى الصحة النفسية 500 سرير بـ293 مليون ريال، مركز القلب بـ120 مليون ريال، مركز الأسنان 100 عيادة بـ110 ملايين ريال.
وأوضح "الحميدان" أن ذلك بالإضافة إلى مشروع المختبر الإقليمي بـ20 مليون ريال، مستشفى الأطفال 300 سرير بـ260 مليون ريال، فضلًا عن مستشفى الحوية 350 مليون ريال. وأضاف الحميدان أنهم في انتظار إعادة تكاليفها لتنفيذها؛ حيث قدرت المخصصات المالية بـ1.153 مليار ريال.