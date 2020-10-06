شوارع بأسماء سعودية في قلب القاهرة

مروة عبد المنعم (صدى):
ترتبط المملكة ومصر بعلاقات تاريخية بعيدة توطدت مع اختلاف المناسبات والأزمات حتى تأصلت على المستويين الشعبي والرسمي .
ومن أبرز الدلائل على عمق العلاقات بين البلدين وارتباط الوجدان المصري بالمملكة الأسماء السعودية لبعض الشوارع والميادين في قلب القاهرة لتؤكد أن كلا البلدين نسيج واحدة .
ويعد "شارع الملك فيصل " الشهير بـ " شارع فيصل " في الجيزة أحد أشهر الشوارع العمومية في مصر ويوجد به حركة تجارية واسعة ومحلات فاخرة ويبلغ طوله 7 كيلو متر من شرق الجيزة إلى غربها .
كما يضم "شارع فيصل " عدم مناطق مثل " منطقة المساحة ، ومدكور ، والمطبعة ، وحسن محمد ، والوفاء والأمل ، ومناطق أخرى بعضها شعبي .
ومن المعروف لدى الشعب المصري دور الملك فيصل -رحمه الله- في حرب أكتوبر سنة 1973 م ، والتي تحتفل مصر بذكراها المجيدة اليوم .
كما أطلق شارع الملك عبد العزيز آل سعود، وهو شارع حيوي يقع في حي المنيل ويطل على النيل مباشرةً، وقد أمر الملك فاروق بتسمية هذا الشارع احتفاءً بالملك عبد العزيز حين قدومه إلى مصر لحضور الاجتماع التأسيسي لجامعة الدول العربية.
ويعد " ميدان الحجاز " من الميادين الرئيسية بمصر الجديدة ، كما أُطلق على ميدان رئيسي في حي "المهندسين " الراقي بالقاهرة .
ويتواجد "شارع مكة " في القاهرة بالمعادي ، كما يتواجد في محافظات أخرى ، وتم إطلاق اسم " السعودية " على أحد الشوارع الرئيسية في منطقة المعادي التي تقع قرب نهر النيل بالقاهرة ، وكذلك شارع " المدينة المنورة " في أكثر من حي كالدقي والمهندسين والمقطم .
وامتدت الأسماء السعودية على شوارع مصر في المدن الجديدة مثل " مدينة بدر " على غرار محافظة بدر بالمدينة المنورة ، وتبلغ مساحة مدينة بدرفي مصر 18.5 ألف فدان وتشهد عدة مشاريع عمرانية ، ومنها " مدينة الروبيكي الصناعية " التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً .
أحد جوانب شارع فيصل بالجيزة
جانب من ميدان الحجاز بمصر الجديدة
الروضة ويقع بالقرب منها شارع الملك عبد العزيز
أحد أحياء مدينة بدر بالقاهرة الجديدة