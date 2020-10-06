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بندر بن سلطان: ياسر عرفات كان يريد الموافقة على كامب ديفيد لولا تهديد الأسد له

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بندر بن سلطان: ياسر عرفات كان يريد الموافقة على كامب ديفيد لولا تهديد الأسد له

الرياض (صدى):
صرح الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة الأسبق بالولايات المتحدة، بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قال له إنه كان يريد الموافقة على اتفاقات كامب ديفيد لولا تهديد حافظ الأسد له بالقتل.

وقال الأمير بندر خلال حديثه لـ "العربية"، إنه سأل عرفات عن رأيه في ملحق الحكم الذاتي في معاهدة كامب ديفيد، ورد عرفات: " بأنها أفضل 10 مرات من اتفاق أوسلو، وكنت ابغى أوافق عليها لكن حافظ الأسد هددني بالقتل وشق صفوف الفلسطينيين " .

وأضاف: " رفض الفلسطينيين والعرب لكامب ديفيد ومقاطعة مصر كانت خطيئة لها دور كبير في مأساة فلسطينية، لأن الإخوة الفلسطينيين رفضوا الحكم الذاتي في كامب ديفيد واعتبروها خيانة للأمة العربية".

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أحدث التعليقات

تركي ابن حميد
هذه هي نتيجة القوانين التي من صنع البشر .... من امن العقوبة اساء الادب.
dfs
الاعلام والسوشل ميديا اظهرت التافهين وسقط المتاع
dfs
وش فخذها من عتيبة وهل اجرى فخذها فحص الدي ان ايه الخاص بقبيلة عتيبة ؟
غييييوووورررر
الناس حولها ولا احد فزع لها
رائد
أحس بأن اغلب الإعلانات الوظائف وهمية و هي مجرد دعاية و إعلان الشركة لمكتب العمل .. و بخصوص الخبرة : مرة شفت إعلان مؤسسة أغذية محتاجين موظف سائق رافعة شوكية مع وجود خبرة , و قبل فترة شفت مقطع في مؤسسة لتمور عن امرأة تقود رافعة شوكية !!

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