بندر بن سلطان: ياسر عرفات كان يريد الموافقة على كامب ديفيد لولا تهديد الأسد له

الرياض (صدى):
صرح الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة الأسبق بالولايات المتحدة، بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قال له إنه كان يريد الموافقة على اتفاقات كامب ديفيد لولا تهديد حافظ الأسد له بالقتل.
وقال الأمير بندر خلال حديثه لـ "العربية"، إنه سأل عرفات عن رأيه في ملحق الحكم الذاتي في معاهدة كامب ديفيد، ورد عرفات: " بأنها أفضل 10 مرات من اتفاق أوسلو، وكنت ابغى أوافق عليها لكن حافظ الأسد هددني بالقتل وشق صفوف الفلسطينيين " .
وأضاف: " رفض الفلسطينيين والعرب لكامب ديفيد ومقاطعة مصر كانت خطيئة لها دور كبير في مأساة فلسطينية، لأن الإخوة الفلسطينيين رفضوا الحكم الذاتي في كامب ديفيد واعتبروها خيانة للأمة العربية".
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