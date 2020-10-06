ما لا تعرفه عن قائد النهضة التعليمية في عهد المؤسس

الرياض (صدى):
كشفت دارة الملك عبدالعزيز، معلومات عن أحد أعلام النهضة التعليمية في المملكة في عهد الملك عبدالعزيز، وهو محمد طاهر الدباغ.
وُلد محمد الدباغ في الطائف عام 1308هـ 1891م، وتلقى تعليمه الابتدائي في المسجد الحرام ثم أكمله في مصر، وعاد بعد ذلك إلى مكة المكرمة وواصل تعليمه على يد عدد من علماء عصر في الحرم، ونال إجازة التدريس عام 1333 هـ 1915 م.
وأسند الملك عبدالعزيز إليه إدارة التعليم في المملكة عام 1355هـ 1936م، وعني بتأسيس مدرسة البعثات في العاصمة المقدسة عام 1356 هـ 1937 م.
وعين عضواً في مجلس الشورى لمدة 6 سنوات، وعمل على تطوير مدرسة الأمراء وتوسيعها وتنظيمها، كما عدل المناهج الدراسية وطور طباعتها ومضامينها، ودمج المرحلة التحضيرية والابتدائية بمرحلة واحدة لتصبح 6 سنوات.
ومن مؤلفاته كتاب " مختصر في السير النبوية "، وتوفي في مصر عام 1378 هـ 1967 م.