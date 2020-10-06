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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 53 دقيقة
Views 1486
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
قول ندفع رشوة لسكوبار
ابو سلطان
ماجد محمد... نواف السالم .... طلال الغامدي اكثر من يفرح حسبي الله ونعم الوكيل
دكتور رايق بن فايق
الهلال كيان وليس لاعب نتمنى التعاقد مع لاعب وسط برازيلي أو أفريقي مثل الاعب ندوا هداف ( مدفعجي) يمزق شباك الفرق
الوفا طبعي
والله اخذ بطوله بتعبي وجهدي وراسي مرفوووع 👍 ولا اخذها 💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸 وكل خلق الله يتشمتووووون فيه وكرامتي تحت👞👞👞 هذا اذا عندكم كرامه
الوفا طبعي
قسم بربي انك صدقت ( محمد الغامدي ) كفوووو ياولد عمي بيض الله وجهك 👍

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