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الملاريا تفتك بآلاف الأشخاص في مالي

Time منذ 3 دقائق
Views 1077
الملاريا تفتك بآلاف الأشخاص في مالي

باماكو (صدى):
توفي 23 شخصا في شمال مالي خلال الاسبوع الماضي نتيجة الاصابة بالملاريا وفق ما أعلن عنه عاملون بالمجال الطبى في مالي.

وقالت وزارة الصحة المالية، أن 59 شخصًا ماتوا بسبب الملاريا فى الشمال منذ بداية العام، وهو ما يقرب من ضعف عدد الوفيات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل العاملون فى المجال الطبي فى شمال مالي 13 ألف حالة إصابة بالملاريا خلال أسبوع بزيادة 88 % عن الأسبوع السابق.

ووصف مدير مركز صحى فى بلدة كيدال الشمالية شيخ آج أوفينى الوضع بانه"متقلق للغاية" وقال" فى الوقت الحالى النظام الصحى مرهق حقًا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت فى شهر أبريل الماضي من أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تعطل الحملات ضد مرض الملاريا الذى ينقله البعوض، مما يؤدى إلى ارتفاع حالات الإصابة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يا ليت المحكمه ذكرت نوع الاطارات المغشوشه او اسمها التجاري
GsT👻
تقصد البنت الهندية إلي في الهند
GsT👻
فضحهم الله في عقر دارهم
ابو عمار
يعني هذا مواطن وغشاش لابناء وطنه وهذا يعتبر خيانه والمفروض يكون العقاب اغلض من المخالفه والغرامه
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يخيب الخير اللي مابه شر ...

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