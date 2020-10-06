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بالفيديو..مكالمة تكشف خداع إحدى عصابات " الفوركس "

Time منذ 48 دقيقة
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بالفيديو..مكالمة تكشف خداع إحدى عصابات " الفوركس "

الرياض (صدى):
كشف الناشط فيصل العبد الكريم، كذب إحدى شركات " الفوركس " التي تدعى أنها مرخصة.

ونشر العبد الكريم مكالمة هاتفية بينه وبين أحد العاملين بالشركة التي تبنى عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان عنها.

وبسؤال العبد الكريم للموظف حول إمكانية مقابلته وجهًا لوجه، رفض قائلا: " ما في مقابلات " ،وبمواجهته بأنهم " نصابين " تم إغلاق الهاتف.

وحذر العبد الكريم من تلك الحملة الإعلانية التي روج لها مشاهير التواصل الاجتماعي تحت شعار " استثمر وقتك، وزود ربحك " ،مؤكدا أنهم غير مرخصين.

يذكر أن الجهات المختصة في المملكة تحذر من عصابات النصب والاحتيال في شبكة الإنترنت التي تزعم أنها تنمي الثروات عبر تداولات الفوركس، مناشدة المواطنين بعدم الانخداع بإغراءات الثراء السريع.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يا ليت المحكمه ذكرت نوع الاطارات المغشوشه او اسمها التجاري
GsT👻
تقصد البنت الهندية إلي في الهند
GsT👻
فضحهم الله في عقر دارهم
ابو عمار
يعني هذا مواطن وغشاش لابناء وطنه وهذا يعتبر خيانه والمفروض يكون العقاب اغلض من المخالفه والغرامه
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يخيب الخير اللي مابه شر ...

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