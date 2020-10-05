سلمان الفرج يُلمح بالرحيل عن الهلال بصورة غريبة

ماجد محمد (صدى):
شهدت الساعات الماضية أنباء حول اقتراب رحيل سلمان الفرج عن صفوف نادي الهلال وفشل الإدارة في الاتفاق مع اللاعب.
وبدأت الأنباء في الانتشار بعد نشر اللاعب صورة له بالأبيض والأسود وهو يرتدي زي الهلال، مما جعل الجمهور يتكهن بأنه يلمح إلى رحيله عن الهلال.
وزعم البعض أن اللاعب ألغى متابعته للنادي من "تويتر"؛ فيما قال أخرون أنه منذ البداية لم يكن متابعًا.
وجاءت الأنباء وسط صمت الإدارة واللاعب الذي لم يُصرح حتى الأن بأي تصريح رسمي حول موقف اللاعب.
وكان من المقرر أن يتم تجديد تعاقد اللاعب بعد انتهاء مشوار الفريق في البطولة الأسيوية، إلا أنه حتى الأن لم يتم توضيح الأمور.