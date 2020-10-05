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سلمان الفرج يُلمح بالرحيل عن الهلال بصورة غريبة

Time منذ ساعة
Views 2910
سلمان الفرج يُلمح بالرحيل عن الهلال بصورة غريبة

ماجد محمد (صدى):
شهدت الساعات الماضية أنباء حول اقتراب رحيل سلمان الفرج عن صفوف نادي الهلال وفشل الإدارة في الاتفاق مع اللاعب.

وبدأت الأنباء في الانتشار بعد نشر اللاعب صورة له بالأبيض والأسود وهو يرتدي زي الهلال، مما جعل الجمهور يتكهن بأنه يلمح إلى رحيله عن الهلال.

وزعم البعض أن اللاعب ألغى متابعته للنادي من "تويتر"؛ فيما قال أخرون أنه منذ البداية لم يكن متابعًا.

وجاءت الأنباء وسط صمت الإدارة واللاعب الذي لم يُصرح حتى الأن بأي تصريح رسمي حول موقف اللاعب.

وكان من المقرر أن يتم تجديد تعاقد اللاعب بعد انتهاء مشوار الفريق في البطولة الأسيوية، إلا أنه حتى الأن لم يتم توضيح الأمور.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
القرشي
نعم صدقت بأن ذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن القلوب . ولكن هذا المرض ليس له علاقة بالذكر او بعدم الذكر فكم من أناس ملتزمين ولا نزكي أحدآ على ألله مصابون بهذا المرض ويعانون منه كما أن هناك أطفال يعانون منه وأسبابه مجهوله للأسف ولايوجد له غير المسكنات لأنه عندما يشعر الإنسان المصاب بالحالة يصل الحال به لحد فقدان الوعي وتوقف في القلب فجأة من شدة حالة الهلع والخوف الشديدتين التي تنتابه لحظتها لهذا يأخذ المريض تلك المسكنات حتى يعود لحالته الطبيعية التي كان عليها قبل إصابته به .
abdul
الله الله ! حتي صار عندهم قوة بحرية بالزوارق ، مفخّخة ومسيّرة عن بعد ؟
. راعــي الـددســـن .
صَــح إلســانك يخــوي .｛ الداهيه ｝. .👍. .👍. .👍. . قلـــت إللــي فـي خـاطـــري وكـان ودي آقــــوله . . وأبو عمــارمَـدري آبو حمــار حتــى آلغــراب آبرك منـه .
ابو ابراهيم
عبمنا ... علمنا.. ماينفع فيكم قلنا لكم الاتحاد يتدمر والدور عليكم وانتم تضحكون هيا .. استمتعو بهبوط فريقكم السنه الجايه الاهتمام بس باندية الوسطى

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