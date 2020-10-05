النمر يوضح 5 مخاطر كارثية للتوتر والقلق

علي القحطاني (صدى):
حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين من القلق والتوتر علي جسم الانسان.
وقال النمر في تغريدة عبر تويتر "القلق والتوتر يزيد من نغزات القلب، والخفقان، وارتفاع الضغط المؤقت، وضيقة التنفس من دون سبب عضوي واضح، وزيادة أعراض القولون العصبي".
يذكر أن القلق والتوتر هو شعور من عدم الارتياح جاء نتيجة خبرة انفعالية غير سارة، فهو شعور يدخل الأشخاص في حالة ضيق دائم كما أنه من الممكن أن يشعر البعض بالخوف الشديد بسبب مخاوف لا وجود لها دون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.