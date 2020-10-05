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شاهد.. الأمير بندر بن سلطان: " أبو عمار حاول الاستيلاء على الأردن ولبنان يدفع الثمن "

Time منذ 43 دقيقة
Views 1720
شاهد.. الأمير بندر بن سلطان: " أبو عمار حاول الاستيلاء على الأردن ولبنان يدفع الثمن "

نايف السالم (صدى):
أوضح سفير المملكة السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان أن "  أبو عمار " حاول الاستيلاء على الأردن و السعودية وقفت مع الأردن.

وأضاف الأمير بندر بن سلطان خلال لقائه بقناة العربية:" الفلسطينيون كانوا متواجدين بشكل كبير في الأردن وقرروا لسبب أو لآخر إنه حان الوقت للاستيلاء  على الأردن ولكن السعودية وقفت مع الأردن ".

وأبان الأمير بندر بن سلطان:" لبنان حتى الآن يدفع ثمن الحرب الفلسطينية "، مضيفا:" عندما هاجر الفلسطينيون من الأردن للبنان بدأوا يتصرفون مثل ما عملوا في الأردن ونتج عنها الاجتياح الإسرائيلي ووصولهم لأول مرة لعاصمة عربية ".

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أحدث التعليقات

مغرد
والله السعوديه ما قصرت مع فلسطين اذكر الملك فهد الله يرحمه خصم على كل مو ظف مدني وعسكري ٥٠٠ ريال لتبرع لفلسطين وغيرها كثير دفعت السعوديه مليا رأت
مغرد
والله السعوديه ما قصرت مع فلسطين اذكر الملك فهد الله يرحمه خصم على كل مو ظف مدني وعسكري ٥٠٠ ريال لتبرع لفلسطين وغيرها كثير دفعت السعوديه مليا رأت
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلون مالاقوه ..
abdul
ما شاء الله ! هكذا الفرق بين من ربتّه امراة مسلمة تحب الله ورسوله ومن ربته إمرأة فلاشاويّة من اثيوبيا ، بل ويتفاخر ان مربيته يهودية من الحبشة.
الناصري
والله فضاوه هو ولي العهد فاضي لتفهاتكم هناك ماهو اولى وأهم من الكورة نحن في المملكة اغلب البلدان من حولنا على صفيح من نار وهناك اعداء تتربص بإرض الحرمين ونحن في حرب مع مليشيات إيران والدوله تحارب في عدت جبهات اقتصادية وسياسية ماهي فاضيه للتفاهات نادي وخرابيط الحد الجنوبي أولى بدعم الدوله وش الفايده من دعم نادي من جد اهل العقول في راحه .

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