شاهد.. الأمير بندر بن سلطان: " أبو عمار حاول الاستيلاء على الأردن ولبنان يدفع الثمن "

نايف السالم (صدى):
أوضح سفير المملكة السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان أن " أبو عمار " حاول الاستيلاء على الأردن و السعودية وقفت مع الأردن.
وأضاف الأمير بندر بن سلطان خلال لقائه بقناة العربية:" الفلسطينيون كانوا متواجدين بشكل كبير في الأردن وقرروا لسبب أو لآخر إنه حان الوقت للاستيلاء على الأردن ولكن السعودية وقفت مع الأردن ".
وأبان الأمير بندر بن سلطان:" لبنان حتى الآن يدفع ثمن الحرب الفلسطينية "، مضيفا:" عندما هاجر الفلسطينيون من الأردن للبنان بدأوا يتصرفون مثل ما عملوا في الأردن ونتج عنها الاجتياح الإسرائيلي ووصولهم لأول مرة لعاصمة عربية ".