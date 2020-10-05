"التعليم عن بعد" بديل لتعليق الدراسة في وقت الأمطار أو الغبار

الرياض (صدى):
أوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، أن التعليم عن بعد ستكون بديل لتعليق الدراسة في وقت الغبار أو الأمطار.
وأشار المقبل إلى الدور الذي تقوم به الأسرة من خلال اهتمامها بالعملية التعليمية ، وهذا الأدوار متضامنة مع المعلم لإيصال الخدمة التعليمية ، وفي الصفوف الأولية ظهر ذلك من خلال تواجدهم مع أطفالهم في الدخول ومتابعة المعلم .
جاء لك خلال ملتقى اثنينة الحوار الأسبوعي الذي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عبر برنامج زوم ،تحت عنوان القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصور المستقبل .