بندر بن سلطان: على المواطن معرفة أخلاقيات قيادته مقارنة بـ"الشواذ" من قادة فلسطين

عادل الحربي (صدى):
كشف بندر بن سلطان سفير المملكة السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن موقف المملكة الداعم لمصر خلال نكسة 67، على الرغم من الخلاف الذي كان بينهما وضرب مصر لجيزان.
وقال بن بندر في حواره للعربية ": في 1967 السعودية استضافت الطائرات المصرية الموجودة في اليمن رغم الخلاف، بناءً على عرض من المملكة للمساعدة".
ولفت إلى أن وزير الدفاع رفع اقتراح إلى الملك فيصل حول التقاط صور الطائرات المصرية في جدة؛ لاستخدامها مستقبلا إذا وقع خلاف فيما بينهما وإبراز دور المملكة في احتضان مصر، إلا أن الملك غضب غضبًا شديدًا واستنكر الاقتراح.
وأكد على أنه لن يتم استغلال الوضع الذي تمر به مصر خاصة وانه يتم الهجوم عليها من قبل إسرائيل.
وأوضح أنه على الجميع معرفة الفرق بين أخلاقيات المملكة في التعامل مع الأشقاء وأخلاقيات الشواذ من قادة فلسطين.