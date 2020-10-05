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بندر بن سلطان: «أبو عمار حضن وقبل صدام بعد غزو الكويت وأوجع الخليج»

Time منذ 21 دقيقة
Views 1733
بندر بن سلطان: «أبو عمار حضن وقبل صدام بعد غزو الكويت وأوجع الخليج»

عادل الحربي (صدى):
كشف بندر بن سلطان السفير السابق للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن كواليس لأول مرة في أزمة عزو الكويت.

وقال "بن سلطان" في حديثه للعربية إن من أصعب المشاهد التي أوجعت الشعب الخليجي خاصة والشعب العربي المتضامن مع الكويت؛ هو مشهد زيارة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للعراق بعد غزو الكويت.

وأشار إلى أن ابو عمار استقبل صدام حسين وهو الغازي حينها بالأحضان والقبل والضحك في عام 1990، موضحًا أنها زيارة كان لها وقعًا مؤلمًا على كل عوب الخليج.

ولفت إلى ان العراق كانت أول الدول التي تضرب صواريخ ضد المملكة خلال معركة تحرير الكويت.

وأضاف أنه من المشاهد الأكثر صدمة في هذه الفترة هو تراقص بعض الشباب المغرر بهم في نابلس فرحًا على ضرب الرياض ورفع صور صدام في تظاهرات تضامنية معه.

وأكد على أن المملكة كانت أكبر من هذه المشاهد، و تجاهلت المواقف السلبية ليس لأجل القيادة الفلسطينة ولكن تقديرًا للشعب الفلسطيني

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أحدث التعليقات

ابوسامي
فيه اهم من الاهلي وكورة الي ماجاء منها فايدة
واضح*** وصريح***
خاب وخسر،خسرانا مبينا.. نسأل الله العفو والعافية..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
زائر
مو شاب عمره 60 لكن الطمع في رواتب تاخذها بعضهم الرحمه منزوعه من قلبه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..

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