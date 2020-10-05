بالفيديو.. معلمون يكشفون تأثير كورونا علي التعليم ويؤكدون: الجائحة ردت الهيبة للمعلم

نايف السالم (صدى):
كشف معلمون، عن تأثير جائحة كورونا علي التعليم، مؤكدين أن تلك الأزمة التي تعرضت لها جميع الدول ردت الاعتبار والهيبة للمعلم السعودي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم.
وقالت معلمة الحاسب الآلي والمدربة المعتمدة سميرة القحطاني، لبرنامج "ياهلا": "بعد جائحة كورونا مكانة المعلم أصبحت أعلى، حيث أنها أظهرت العديد من الحقائق ومنها دور المعلم ".
وأضافت : "عندما أصبح خيار التعليم عن بعد إجباري استنفرت الوزرات والمؤسسات وأولياء الأمور وتم إنشاء منصة مدرستي وقنوات عين حتي يقوموا بجزء بسيط من دور المعلم وهو التعليم".
وأكدت معلمة الحاسب الآلي، أن "قبل أزمة كورونا كان يوجد تقليل من أهمية المعلم، من قبل بعض الأسر التي كانت تجهل دوره لكن بعد الجائحة اختلف الأمر بشكل جذري" .
وقال معلم العلوم الإدارية للمرحلة الثانوية، يوسف الوثيري، إن "الأزمة كشفت دور المعلم والجهود الذي يبذلها داخل الفصل من حيث الإدارة والإشراف على الطلاب"، لافتا إلى أن المجتمع استوعب هذا الدور .