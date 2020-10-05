بالفيديو.. بندر بن سلطان:" كنا نؤيد القيادات الفلسطينية حتى وهم مخطئون "

علي القحطاني (صدى):
قال سفير المملكة السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان :" كنا نؤيد القيادات الفلسطينية حتى وهم مخطئون كي لا ينعكس ذلك على الشعب الفلسطيني ".
وأضاف الأمير بندر بن سلطان خلال حواره بقناة العربية:" كنا نعطي للقيادات الفلسطينية المساعدة بدون شروط ونعطيهم النصيحة أيضا عندما يطلبونها ولكنهم كانوا يأخذون المساعدة ويفعلون عكس النصيحة ثم يفشلون ".
وأوضح الأمير بندر بن سلطان:" عندما كانوا يرجعون لنا، نؤيدهم ونحن نعرف أنهم مخطئين ونقف ضد العالم ونبرر ما فعله الفلسطينيين وأنهم على حق ولا كنا نريد موقفهم الذي ينعكس على الشعب الفلسطيني ".
وتابع الأمير بندر بن سلطان:" أعتقد أن هذا ولد شعور باللامبالاة من ناحية وصار عندهم قناعة بأنه لا ثمن يدفع لأي أخطاء يفعلونها تجاه القيادة السعودية والدولة السعودية أو دول الخليج وقيادتها ".