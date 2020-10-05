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بالفيديو.. بندر بن سلطان:" كنا نؤيد القيادات الفلسطينية حتى وهم مخطئون "

Time منذ ساعة
Views 1866
بالفيديو.. بندر بن سلطان:" كنا نؤيد القيادات الفلسطينية حتى وهم مخطئون "

علي القحطاني (صدى):
قال سفير المملكة السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان :" كنا نؤيد القيادات الفلسطينية حتى وهم مخطئون كي لا ينعكس ذلك على الشعب الفلسطيني ".

وأضاف الأمير بندر بن سلطان خلال حواره بقناة العربية:" كنا نعطي للقيادات الفلسطينية المساعدة بدون شروط ونعطيهم النصيحة أيضا عندما يطلبونها ولكنهم كانوا يأخذون المساعدة ويفعلون عكس النصيحة ثم يفشلون ".

وأوضح الأمير بندر بن سلطان:" عندما كانوا يرجعون لنا، نؤيدهم ونحن نعرف أنهم مخطئين ونقف ضد العالم ونبرر ما فعله الفلسطينيين وأنهم على حق ولا كنا نريد موقفهم الذي ينعكس على الشعب الفلسطيني ".

وتابع الأمير بندر بن سلطان:" أعتقد أن هذا ولد شعور باللامبالاة من ناحية وصار عندهم قناعة بأنه لا ثمن يدفع لأي أخطاء يفعلونها تجاه القيادة السعودية والدولة السعودية أو دول الخليج وقيادتها ".

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أحدث التعليقات

مغرد
والله السعوديه ما قصرت مع فلسطين اذكر الملك فهد الله يرحمه خصم على كل مو ظف مدني وعسكري ٥٠٠ ريال لتبرع لفلسطين وغيرها كثير دفعت السعوديه مليا رأت
مغرد
والله السعوديه ما قصرت مع فلسطين اذكر الملك فهد الله يرحمه خصم على كل مو ظف مدني وعسكري ٥٠٠ ريال لتبرع لفلسطين وغيرها كثير دفعت السعوديه مليا رأت
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلون مالاقوه ..
abdul
ما شاء الله ! هكذا الفرق بين من ربتّه امراة مسلمة تحب الله ورسوله ومن ربته إمرأة فلاشاويّة من اثيوبيا ، بل ويتفاخر ان مربيته يهودية من الحبشة.
الناصري
والله فضاوه هو ولي العهد فاضي لتفهاتكم هناك ماهو اولى وأهم من الكورة نحن في المملكة اغلب البلدان من حولنا على صفيح من نار وهناك اعداء تتربص بإرض الحرمين ونحن في حرب مع مليشيات إيران والدوله تحارب في عدت جبهات اقتصادية وسياسية ماهي فاضيه للتفاهات نادي وخرابيط الحد الجنوبي أولى بدعم الدوله وش الفايده من دعم نادي من جد اهل العقول في راحه .

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