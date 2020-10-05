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التحالف يُحبط هجومًا إرهابيًا حوثيًا جنوب البحر الأحمر

Time منذ 58 دقيقة
Views 1606
Comment 1
التحالف يُحبط هجومًا إرهابيًا حوثيًا جنوب البحر الأحمر

الرياض (صدى):
أحبطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، هجومًا إرهابيًا وشيكًا من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

وتمكنت قوات التحالف العربي، من اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
فيه اهم من الاهلي وكورة الي ماجاء منها فايدة
واضح*** وصريح***
خاب وخسر،خسرانا مبينا.. نسأل الله العفو والعافية..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
زائر
مو شاب عمره 60 لكن الطمع في رواتب تاخذها بعضهم الرحمه منزوعه من قلبه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..

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