تعرف على العقار الذي تناوله ترامب بعد إصابته بكورونا " فيديو "

واشنطن (صدى):
رصد مقطع فيديو العقار الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدته في تحسن حالته.
وظهر في المقطع الذي بثته قناة الإخبارية عقار ديكساميثازون الذي يخفض الالتهابات ويستخدم مع الحالات الحرجة لمرضى كورونا، بالإضافة إلى أنه يقلل من ردة فعل الجهاز المناعي ويمنعه من مهاجمة الخلايا، كما أنه لا يستخدم للحالات المتوسطة أو الخفيفة لمصابي كورونا.
وبدا في الفيديو عقار ريمدسيفير الذي يعد مضاد للفيروسات ويستخدم عن طريق حقنة في الوريد، حيث أن ترامب تناول جرعتان من العقار الذي تم ترخيص استخدامه للحالات الطارئة فقط، كما أنه فشل سابقا في الحد من الوفيات بفيروس إيبولا.