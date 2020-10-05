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تعرف على العقار الذي تناوله ترامب بعد إصابته بكورونا " فيديو "

Time منذ 4 دقائق
Views 1190
تعرف على العقار الذي تناوله ترامب بعد إصابته بكورونا " فيديو "

واشنطن (صدى):
رصد مقطع فيديو العقار الذي استخدمه الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب لمساعدته في تحسن حالته.

وظهر في المقطع الذي بثته قناة الإخبارية عقار ديكساميثازون الذي يخفض الالتهابات ويستخدم مع الحالات الحرجة لمرضى كورونا، بالإضافة  إلى أنه يقلل من ردة فعل الجهاز المناعي ويمنعه من مهاجمة الخلايا، كما أنه لا يستخدم للحالات المتوسطة أو الخفيفة لمصابي كورونا.

وبدا في الفيديو عقار ريمدسيفير الذي يعد مضاد للفيروسات ويستخدم عن طريق حقنة في الوريد، حيث أن ترامب تناول جرعتان من العقار الذي تم ترخيص استخدامه للحالات الطارئة فقط، كما أنه فشل سابقا في الحد من الوفيات بفيروس إيبولا.

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أحدث التعليقات

زائر
جابوه سجل على الاهلي صدفه خايس
ابو وليد
هذا اعلام ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته ..
خالد
رافضي يروج للمذهب المجوسي الخميني الملعون . وين الشرطه عنه !!.
ظافر الودعاني
والله انا اشره على الصحف الكبيرة اللي تتلقف اي تغريده من تافه وتنشرها وكأنها جايه من ترامب. ترى مافيه احد من اعلاميينا يستحق تنقلونكل ما يقول. فكيف بالخبول الروقي والروقي والثقيل و المريسل و فلاح وابو هداية وجستنيه. الجمهور بمختلف ميوله مل منهم. نظفوا صفحاتكم من تفاهاتهم.

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