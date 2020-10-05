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مطالبات بتدخل ولي العهد للتحقيق في هروب محترفين الأهلي

Time منذ 18 دقيقة
Views 1858
مطالبات بتدخل ولي العهد للتحقيق في هروب محترفين الأهلي

نايف السالم (صدى):
أبدى جماهير النادي الأهلي، استيائهم من تدني أوضاع النادي وضعف فريق كرة القدم، بعد هروب المحترفين الأجانب.

وناشدت الجماهير، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإنقاذ النادي، حيث دشنوا هاشتاق تحت عنوان "سيدي ولي العهد الاهلي يدمر"، مطالبين خلاله بتدعيم الفريق بصفقات جيدة من أجل المنافسة من جديد واللحقاق بركب الفرق المقدمة.

وعلق أحد المغردين على الهاشتاق قائلًا: "‏أتمنى بتوجيه من ولي العهد تدخل هيئة الفساد في النادي ومحاسبة ومعرفة أسباب هروب المحترفين الأجانب ولماذا تم التفريط في مكتسبات النادي".

وناشد مغرد آخر ولي العهد قائلًا: "‏‎يا سمو الأمير محمد بن سلمان النادي الأهلي كيان عريق ونادي كبير إذ استمر على كذا راح ينهدم ونحن كجماهير نريد منك الدعم لهذا النادي".

‏‎وأضاف مغرد: " نتمنى من الجهات العلياء التدخل والنظر في وضع الأهلي لأن مايحصل شي غريب والأغرب من ذلك سكوت هيئة الرياضة والأمير عبدالعزيز الذي سبق وحل مشكلة الاتحاد مع رومارينهو والآن الأهلي يمر بما مر به الاتحاد بل بأكثر من لاعب ولم نرى أي تدخل".

وقال مغرد آخر: ‏سيدي ولي العهد حفظك الله ونصرك.. الأهلي هو الشريان الرئيسي المغذي لجميع الألعاب الرياضية بجميع الدرجات في الوطن، واليوم ليس له أحد سواكم رعاكم الله ونحنا على يقين بدعمكم لنا نصركم الله ".

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أحدث التعليقات

زائر
جابوه سجل على الاهلي صدفه خايس
ابو وليد
هذا اعلام ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته ..
خالد
رافضي يروج للمذهب المجوسي الخميني الملعون . وين الشرطه عنه !!.
ظافر الودعاني
والله انا اشره على الصحف الكبيرة اللي تتلقف اي تغريده من تافه وتنشرها وكأنها جايه من ترامب. ترى مافيه احد من اعلاميينا يستحق تنقلونكل ما يقول. فكيف بالخبول الروقي والروقي والثقيل و المريسل و فلاح وابو هداية وجستنيه. الجمهور بمختلف ميوله مل منهم. نظفوا صفحاتكم من تفاهاتهم.

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