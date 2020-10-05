مطالبات بتدخل ولي العهد للتحقيق في هروب محترفين الأهلي

نايف السالم (صدى):
أبدى جماهير النادي الأهلي، استيائهم من تدني أوضاع النادي وضعف فريق كرة القدم، بعد هروب المحترفين الأجانب.
وناشدت الجماهير، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بإنقاذ النادي، حيث دشنوا هاشتاق تحت عنوان "سيدي ولي العهد الاهلي يدمر"، مطالبين خلاله بتدعيم الفريق بصفقات جيدة من أجل المنافسة من جديد واللحقاق بركب الفرق المقدمة.
وعلق أحد المغردين على الهاشتاق قائلًا: "أتمنى بتوجيه من ولي العهد تدخل هيئة الفساد في النادي ومحاسبة ومعرفة أسباب هروب المحترفين الأجانب ولماذا تم التفريط في مكتسبات النادي".
وناشد مغرد آخر ولي العهد قائلًا: "يا سمو الأمير محمد بن سلمان النادي الأهلي كيان عريق ونادي كبير إذ استمر على كذا راح ينهدم ونحن كجماهير نريد منك الدعم لهذا النادي".
وأضاف مغرد: " نتمنى من الجهات العلياء التدخل والنظر في وضع الأهلي لأن مايحصل شي غريب والأغرب من ذلك سكوت هيئة الرياضة والأمير عبدالعزيز الذي سبق وحل مشكلة الاتحاد مع رومارينهو والآن الأهلي يمر بما مر به الاتحاد بل بأكثر من لاعب ولم نرى أي تدخل".
وقال مغرد آخر: سيدي ولي العهد حفظك الله ونصرك.. الأهلي هو الشريان الرئيسي المغذي لجميع الألعاب الرياضية بجميع الدرجات في الوطن، واليوم ليس له أحد سواكم رعاكم الله ونحنا على يقين بدعمكم لنا نصركم الله ".