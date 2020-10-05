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جمال عارف ينتقد أزدواجيه الإعلاميين تجاه اتحاد آسيا: "أرسلكم على بر"

Time منذ 57 دقيقة
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جمال عارف ينتقد أزدواجيه الإعلاميين تجاه اتحاد آسيا: "أرسلكم على بر"

طلال الغامدي (صدى):
انتقد المحلل الرياضي جمال عارف ازدواجيه بعض الإعلاميين بشأن قضية الاتحاد الاسيوي ومواقفه تجاه الهلال والنصر في البطولة الحالية .

وقال "عارف" : "في زمن التناقضات (اياها) تسمع العجب العجاب .. ( الاتحاد الاسيوي يطبق اللوائح والأنظمة بكل حيادية ) !!نفس الاشخاص في موضوع اخر يخص الاتحاد الاسيوي ..( هذا الاتحاد لايمكن أن نثق به لانه يدار من اعوان ايران ) !... ارسوا لكم على بر".

وكانت الأيام الماضية شهدت بعض التصريحات من قبل إعلاميين حول قيام اتحاد اسيا بالاطاحة بنادي الهلال بحجة الإصابات بكورونا، حيث اعتبروا حينها أن الاتحاد الاسيوي حياديًا ويطبق الإجراءات النظامية فقط.

وظهر الأشخاص ذاتهم مرة أخرى ليصفوا الاتحاد بأن يدار من أعوان إيران لذلك لن يتم قبول احتجاج النصر.

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أحدث التعليقات

زائر
جابوه سجل على الاهلي صدفه خايس
ابو وليد
هذا اعلام ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته ..
خالد
رافضي يروج للمذهب المجوسي الخميني الملعون . وين الشرطه عنه !!.
ظافر الودعاني
والله انا اشره على الصحف الكبيرة اللي تتلقف اي تغريده من تافه وتنشرها وكأنها جايه من ترامب. ترى مافيه احد من اعلاميينا يستحق تنقلونكل ما يقول. فكيف بالخبول الروقي والروقي والثقيل و المريسل و فلاح وابو هداية وجستنيه. الجمهور بمختلف ميوله مل منهم. نظفوا صفحاتكم من تفاهاتهم.

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