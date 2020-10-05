متحدث الصحة:لا مجال للمسامحة والتساهل مع منْ يعرض حياة الآخرين للخطر " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية في أماكن العمل وعدم التهاون أو التساهل بها.
وأوضح العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من تطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وأضاف العبدالعالي:" يجب الابتعاد على مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة في بيئة العمل "، مشيرا:" يجب على العاملين في مكان واحد أن ينصحوا بعضهم البعض بطريقة حكيمة ".
وحث العبدالعالي أصحاب العمل على متابعة أمور السلامة لمنع مثل هذه التصرفات السلبية السيئة، مشددا:" يجب محاسبة من يصرون على هذه التصرفات لأنه لا يوجد مجال للمسامحة والتساهل مع من يعرض حياة الآخرين للخطر ".