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متحدث الصحة:لا مجال للمسامحة والتساهل مع منْ يعرض حياة الآخرين للخطر " فيديو "

Time منذ 32 دقيقة
Views 1490
متحدث الصحة:لا مجال للمسامحة والتساهل مع منْ يعرض حياة الآخرين للخطر " فيديو "

عادل الحربي (صدى):
شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية في أماكن العمل وعدم التهاون أو التساهل بها.

وأوضح العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من تطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف العبدالعالي:" يجب الابتعاد على مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة في بيئة العمل "، مشيرا:" يجب على العاملين في مكان واحد أن ينصحوا بعضهم البعض بطريقة حكيمة ".

وحث العبدالعالي أصحاب العمل على متابعة أمور السلامة لمنع مثل هذه التصرفات السلبية السيئة، مشددا:" يجب محاسبة من يصرون على هذه التصرفات لأنه لا يوجد مجال للمسامحة والتساهل مع من يعرض حياة الآخرين للخطر ".

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أحدث التعليقات

زائر
جابوه سجل على الاهلي صدفه خايس
ابو وليد
هذا اعلام ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته ..
خالد
رافضي يروج للمذهب المجوسي الخميني الملعون . وين الشرطه عنه !!.
ظافر الودعاني
والله انا اشره على الصحف الكبيرة اللي تتلقف اي تغريده من تافه وتنشرها وكأنها جايه من ترامب. ترى مافيه احد من اعلاميينا يستحق تنقلونكل ما يقول. فكيف بالخبول الروقي والروقي والثقيل و المريسل و فلاح وابو هداية وجستنيه. الجمهور بمختلف ميوله مل منهم. نظفوا صفحاتكم من تفاهاتهم.

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