الأعداد السابقة للصحيفة

"شؤون الحرمين" تخصص رقمًا للاستفسارات بالتزامن مع عودة العمرة

Time منذ ساعة
Views 1510
"شؤون الحرمين" تخصص رقمًا للاستفسارات بالتزامن مع عودة العمرة

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر, أن توافد المعتمرين إلى المسجد الحرام يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة مسبقاً وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وبين أن رئاسة شئون الحرمين تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية, لافتا النظر إلى أن الرئاسة أطلقت حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا") في عامها الخامس لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به منسوبو الرئاسة .

وحث المعتمرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة, لا سيما أن وعي المعتمرين يمثل عاملاً مهما في إنجاح الإجراءات الاحترازية.

وأفاد أن الرئاسة أطلقت حزمة من البرامج التوجيهية والإرشادية ميدانياً وإلكترونيا حيث تم تخصيص (٣٠) موقعاً لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين تعمل على مدار الساعة، كما فعّلت مكتب الهاتف المجاني، وتم توزيع العديد من المترجمين مع المشايخ في الإفتاء لإجابة السائلين بلغاتٍ متعددة, كما خصصت الرئاسة رقماً موحداً (١٩٦٦) للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة سعياً لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
جابوه سجل على الاهلي صدفه خايس
ابو وليد
هذا اعلام ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته ..
خالد
رافضي يروج للمذهب المجوسي الخميني الملعون . وين الشرطه عنه !!.
ظافر الودعاني
والله انا اشره على الصحف الكبيرة اللي تتلقف اي تغريده من تافه وتنشرها وكأنها جايه من ترامب. ترى مافيه احد من اعلاميينا يستحق تنقلونكل ما يقول. فكيف بالخبول الروقي والروقي والثقيل و المريسل و فلاح وابو هداية وجستنيه. الجمهور بمختلف ميوله مل منهم. نظفوا صفحاتكم من تفاهاتهم.

أخر الأخبار

ليلى السلمان في أبها
ليلى السلمان في أبها
Time منذ 3 دقائق Views 155
تعرف على العقار الذي تناوله ترامب بعد إصابته بكورونا " فيديو "
تعرف على العقار الذي تناوله ترامب بعد إصابته بكورونا " فيديو "
Time منذ 3 دقائق Views 1135
وش تبي بالثور يا الملقوف !
وش تبي بالثور يا الملقوف !
Time منذ 3 دقائق Views 158
راحت عليه
راحت عليه
Time منذ 4 دقائق Views 160
ريم عبدالله ترتدي قطعة ذهب كبيرة: "الذهب مغطيني" (فيديو)
ريم عبدالله ترتدي قطعة ذهب كبيرة: "الذهب مغطيني" (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1251
مطالبات بتدخل ولي العهد للتحقيق في هروب محترفين الأهلي
مطالبات بتدخل ولي العهد للتحقيق في هروب محترفين الأهلي
Time منذ 18 دقيقة Views 1824
4 رجال يغتصبون فتاة بعد تعذيبها
4 رجال يغتصبون فتاة بعد تعذيبها
Time منذ 20 دقيقة Views 306
أداء الاختبارات حضورياً يثير غضب طلاب جامعة أم القرى
أداء الاختبارات حضورياً يثير غضب طلاب جامعة أم القرى
Time منذ 27 دقيقة Views 1427
متحدث الصحة:لا مجال للمسامحة والتساهل مع منْ يعرض حياة الآخرين للخطر " فيديو "
متحدث الصحة:لا مجال للمسامحة والتساهل مع منْ يعرض حياة الآخرين للخطر " فيديو "
Time منذ 32 دقيقة Views 1486
ضبط قائد مركبة تباهى بممارسة التفحيط في الطائف
ضبط قائد مركبة تباهى بممارسة التفحيط في الطائف
Time منذ 39 دقيقة Views 1438