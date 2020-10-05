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4 حالات يجوز فيها نشر الصور دون إذن الأشخاص الذين تم تصويرهم

Time منذ ساعة
Views 1973
4 حالات يجوز فيها نشر الصور دون إذن الأشخاص الذين تم تصويرهم

عادل الحربي (صدى):
أكدت وزارة العدل أن المادة17 من نظام حقوق المؤلف تنص على أنه لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم.

وبينت الوزارة، من خلال برنامجها الخاص بنشر الثقافة العدلية، الحالات التى يجوز فيها نشر الصور دون إذن الأشخاص الذين تم تصويرهم وهي الصور الخاصة بحوادث وقعت علناً أو تلك التى تتعلق بالموظفين الرسميين.

كما تضمنت هذه الحالات الصور المتعلقة بالأشخاص ذوي الشهرة العامة، أو تلك التى سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام.

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أحدث التعليقات

زائر
جابوه سجل على الاهلي صدفه خايس
ابو وليد
هذا اعلام ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته ..
خالد
رافضي يروج للمذهب المجوسي الخميني الملعون . وين الشرطه عنه !!.
ظافر الودعاني
والله انا اشره على الصحف الكبيرة اللي تتلقف اي تغريده من تافه وتنشرها وكأنها جايه من ترامب. ترى مافيه احد من اعلاميينا يستحق تنقلونكل ما يقول. فكيف بالخبول الروقي والروقي والثقيل و المريسل و فلاح وابو هداية وجستنيه. الجمهور بمختلف ميوله مل منهم. نظفوا صفحاتكم من تفاهاتهم.

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