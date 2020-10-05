الأعداد السابقة للصحيفة

معلم يضع "عش كتب" على سور منزله في القطيف (صور)

Time منذ ساعة
Views 2391
Comment 2
معلم يضع "عش كتب" على سور منزله في القطيف (صور)

القطيف (صدى):
خصص معلم سعودي صندوقاً رمزياً على سور منزله في محافظة القطيف، ليكون محطة لتبادل الكتب.

وشارك الأهالي في الصندوق،مساهمة في ترويج هذا المعلم لعادة القراءة، التي اجتهد في نشرها على مدى 23 عاماً.

وجاء ذلك بعد أن نشر كتابه الأول "أمة اقرأ... لا تقرأ: خطة عمل لترويج عادة القراءة"، في العام 1997، حيث اشتغل بعده في تقديم أنشطة عملية مختلفة ومتعددة تستهدف تشجيع أبناء المجتمع على القراءة.

وقال آل حمادة لقناة " العربية " : "لعلي نجحت بقدر جيد في التشجيع على القراءة، فمنذ أن بدأت وأنا أضع في مخيلتي فكرة تحويل القراءة لعادة، ولم أستهدف من مقولاتي جلد الذات، بقدر ما كنت أجتهد لأكون ممن يشعل شمعة في هذا العالم".

وأضاف: "فكرة عش الكتب تكونت منذ ثلاث سنوات، أردت تقديم صندوق ليكون محطة لتبادل الكتب، لكن الفكرة لم تتم لأسباب معينة، وحين جاءت ذكرى اليوم الوطني التسعين، رأيت أن من الواجب أن أقدّم شيئًا ولو يسيرًا لوطني، فجهّزت 90 كتابًا لأقوم بتوزيعها هدية لأبناء وطني.

وأضاف : وجدت إقبالاً كبيرًا على الفكرة منذ يومها الأول حيث قمت بمضاعفة العدد 90 ثلاث مرات وتوفير 270 كتابًا، فتحول عش الكتب لمشروع دائم ومحطة لتبادل الكتب بين المهتمين".

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
جابوه سجل على الاهلي صدفه خايس
ابو وليد
هذا اعلام ابو خرقه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بحكمته ..
خالد
رافضي يروج للمذهب المجوسي الخميني الملعون . وين الشرطه عنه !!.
ظافر الودعاني
والله انا اشره على الصحف الكبيرة اللي تتلقف اي تغريده من تافه وتنشرها وكأنها جايه من ترامب. ترى مافيه احد من اعلاميينا يستحق تنقلونكل ما يقول. فكيف بالخبول الروقي والروقي والثقيل و المريسل و فلاح وابو هداية وجستنيه. الجمهور بمختلف ميوله مل منهم. نظفوا صفحاتكم من تفاهاتهم.

أخر الأخبار

ليلى السلمان في أبها
ليلى السلمان في أبها
Time منذ 3 دقائق Views 155
تعرف على العقار الذي تناوله ترامب بعد إصابته بكورونا " فيديو "
تعرف على العقار الذي تناوله ترامب بعد إصابته بكورونا " فيديو "
Time منذ 3 دقائق Views 1124
وش تبي بالثور يا الملقوف !
وش تبي بالثور يا الملقوف !
Time منذ 3 دقائق Views 150
راحت عليه
راحت عليه
Time منذ 4 دقائق Views 160
ريم عبدالله ترتدي قطعة ذهب كبيرة: "الذهب مغطيني" (فيديو)
ريم عبدالله ترتدي قطعة ذهب كبيرة: "الذهب مغطيني" (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1238
مطالبات بتدخل ولي العهد للتحقيق في هروب محترفين الأهلي
مطالبات بتدخل ولي العهد للتحقيق في هروب محترفين الأهلي
Time منذ 18 دقيقة Views 1815
4 رجال يغتصبون فتاة بعد تعذيبها
4 رجال يغتصبون فتاة بعد تعذيبها
Time منذ 20 دقيقة Views 301
أداء الاختبارات حضورياً يثير غضب طلاب جامعة أم القرى
أداء الاختبارات حضورياً يثير غضب طلاب جامعة أم القرى
Time منذ 27 دقيقة Views 1417
متحدث الصحة:لا مجال للمسامحة والتساهل مع منْ يعرض حياة الآخرين للخطر " فيديو "
متحدث الصحة:لا مجال للمسامحة والتساهل مع منْ يعرض حياة الآخرين للخطر " فيديو "
Time منذ 32 دقيقة Views 1485
ضبط قائد مركبة تباهى بممارسة التفحيط في الطائف
ضبط قائد مركبة تباهى بممارسة التفحيط في الطائف
Time منذ 39 دقيقة Views 1438