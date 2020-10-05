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شاهد.. كبار السن في الرياض يحتفون باليوم العالمي للمسنين على طريقتهم الخاصة 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1507
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شاهد.. كبار السن في الرياض يحتفون باليوم العالمي للمسنين على طريقتهم الخاصة 

حمود العنزي (صدى):
رصد مقطع فيديو احتفال كبار السن في الرياض باليوم العالمي للمسنين، حيث حظي بتفاعل لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة.

وبحسب الفيديو الذي أذاعته قناة الإخبارية فإن اليوم العالمي لكبار السن يجتمعون فيه ويضحكون  ويتبادلون مع بعضهم البعض ذكريات الزمن الجميل.

ووفقا للمقطع فإن كبار السن يعتبرون أكثر رومانسية عندما يتحدثون عن الحب، كما أطلقوا على الزمن الحالي " زمن النيدو والتكنولوجيا الحديثة  ".

وتبين أنه ممنوع دخول من هم أقل من 30 سنة لاستراحة كبار السن التي يجتمعون فيها لتبادل الأحاديث والاحتفال.

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أحدث التعليقات

Smrali
مبدعه جدًا
مها
رائع.. جدّا
الداهيه
دذلحين ..يعني تقول بكرا حر... يصكونك عشر سنين سسن....؟
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه ملقوف وجاه نصيبه
القرشي
مابعد الكفر ذنب

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