بالصور.. مستندات "فيفا" تُخيب أمل النصر

ماجد محمد (صدى):
تأكيدًا لما نشرته "صدى" أمس الأحد، بشأن الفترة التي سجّل فيها نادي بيرسبوليس الإيراني لاعبيه في القائمة الآسيوية، كشفت مستندات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن النادي الإيراني لم يُسجل لاعبين في فترة المنع التي بدأت يوم 12 سبتمبر، كما ورد في خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنظيره الإيراني.
وأوضح خطاب "فيفا" أنه يجب على مسؤولي النادي الإيراني تسديد مستحقات المدير الفني للفريق سابقًا الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، قبل هذا اليوم وإلا فسيتم منعهم من تسجيل اللاعبين في البطولة القارية.
وكان النصر قد قدّم احتجاجًا لدى الاتحاد الآسيوي، بعدم أهلية لاعبو بيرسبوليس، إلا أن المستندات التي تم نشرها تُفيد بسلامة موقف الفريق الإيراني، وهو ما يضع علامة استفهام أمام قضية الاحتجاج هذه وما إذا كانت مجرد تخدير للجماهير لاحتواء أزمة الخروج المرير من تصفيات غرب آسيا.
وصرّح الإيراني مهدي تاج، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد صرّح بأن مذكرة الاحتجاج لا تشكل تهديدًا لبيرسبوليس في البطولة الآسيوية، مضيفًا: " احتجاج النادي السعودي في غير محله بتاتا".
يذكر أن نادي بيرسبوليس الإيراني كان قد أطاح بالنصر من البطولة الآسيوية، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح أول أمس السبت، في نصف نهائي دوري الأبطال.
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