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النصر يذوق مرارة الفشل للمرة الثانية بعد رد "الأسيوي" على احتجاجه

Time منذ 13 دقيقة
Views 1598
النصر يذوق مرارة الفشل للمرة الثانية بعد رد "الأسيوي" على احتجاجه

نواف السالم (صدى):
صدم اتحاد اسيا نادي النصر في أول تعليق له على احتجاج النادي ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.

وقال الإيراني مهدي تاج، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ردًا على مذكرة الاحتجاج التي قدمها نادي النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه على "إنستجرام":"بصفتي نائب لرئيس الاتحاد الآسيوي، قمت بمراجعة مذكرة الاحتجاج التي قدمها النصر السعودي ضد بيرسبوليس".

وأضاف:"رغم جهود البعض، فإن المذكرة لا تشكل تهديدًا لبيرسبوليس في البطولة الآسيوية.. احتجاج النادي السعودي في غير محله بتاتا".

وبعد المباراة، قدم النصر، احتجاجًا ضد بيرسبوليس، بتهمة مشاركة لاعبين تم التعاقد معهم وتسجيلهم في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من قرار منع النادي، من التعاقدات.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ممتاز يجب الاستمرار بكل حذر مع المرض ولا نستعجل
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. يالها من هبلا ...
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..

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