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نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية

Time منذ 48 دقيقة
Views 1506
نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية.

وذكرت أن فرع المعاشات يطبق على المواطنين ونسبة الاشتراك فيه 18%، وفرع الأخطار المهنية يطبق على المواطنين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%.

وأضافت أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" يطبق على المواطنين، ونسبة الاشتراك فيه 2%، مضيفة أن النسبة التى يتحملها صاحب العمل تكون 9% لفرع المعاشات، و2% بفرع الأخطار المهنية، و1% بالنسبة لـ"ساند"، في حين أن النسبة التى يتحملها المشترك تبلغ 9% لفرع المعاشات، و1% بالنسبة لـ"ساند"، بينما لا يتحمل المشترك أي نسبة في حال الاشتراك في فرع الأخطار المهنية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ممتاز يجب الاستمرار بكل حذر مع المرض ولا نستعجل
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. يالها من هبلا ...
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..

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