الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الإشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية.
وذكرت أن فرع المعاشات يطبق على المواطنين ونسبة الاشتراك فيه 18%، وفرع الأخطار المهنية يطبق على المواطنين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%.
وأضافت أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" يطبق على المواطنين، ونسبة الاشتراك فيه 2%، مضيفة أن النسبة التى يتحملها صاحب العمل تكون 9% لفرع المعاشات، و2% بفرع الأخطار المهنية، و1% بالنسبة لـ"ساند"، في حين أن النسبة التى يتحملها المشترك تبلغ 9% لفرع المعاشات، و1% بالنسبة لـ"ساند"، بينما لا يتحمل المشترك أي نسبة في حال الاشتراك في فرع الأخطار المهنية.