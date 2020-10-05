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القبض على 3 مخالفين لتورطهم بارتكاب جرائم سلب في الرياض

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القبض على 3 مخالفين لتورطهم بارتكاب جرائم سلب في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين، من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السلب.

وفي التفاصيل، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة، وهم ( اثنان من الجنسية الباكستانية وواحد من الجنسية الاثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السلب تمثلت باستدراج قائدي مركبات الأجرة في عدة مواقع بمدينة الرياض.

وأوضح الرائد خالد الكريديس أنه تم الاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات ،قدرت بمبلغ (14,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ممتاز يجب الاستمرار بكل حذر مع المرض ولا نستعجل
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. يالها من هبلا ...
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..

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