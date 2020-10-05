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وزير الرياضة يدشن ملف ترشيح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

Time منذ ساعة
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وزير الرياضة يدشن ملف ترشيح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

الرياض (صدى):
أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة،اليوم الاثنين، ملف ترشيح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، مؤكدًا أن هذا الترشيح ليس مجرد فرصة بل هو حلم وطن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر عضو اللجنة الأولمبية الدولية خلال إطلاق ملف الرياض 2030، أن حجم التأثير الذي ستحدثه الألعاب الآسيوية لدعم هذا التحول سيكون كبيرا، كما أن حجم تأثير قصتنا في تطوير رياضة المرأة على مستوى القارة الآسيوية سيكون أكبر.

وأشار الأمير نواف بن فيصل العضو الفخري باللجنة الأولمبية الدولية، إلى أنهم يطمحون إلى تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 برفع نسبة المشاركة المجتمعية في الرياضة إلى 40% من إجمالي سكان السعودية، في حين شدد الأمير فهد بن جلوي مساعد المدير التنفيذي لمشروع الرياض 2030 أنهم عازمون على إقامة دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى في المملكة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
ممتاز يجب الاستمرار بكل حذر مع المرض ولا نستعجل
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. يالها من هبلا ...
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..

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