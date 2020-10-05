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أحد البيوت قديما في عسير
منذ ساعة
559
1
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أحدث التعليقات
ابن حزم
ممتاز يجب الاستمرار بكل حذر مع المرض ولا نستعجل
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. يالها من هبلا ...
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. اقشر من جاره ، مالقيتي الا هذي تسرقينه ... يالكي من سخيفة بلهاء ..
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