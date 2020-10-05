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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 79.91 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 505 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 471 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 134 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك, تهامة, عناية, أمانة للتأمين, والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنعام القابضة, أميانتيت, بنيان ريت, جرير, وأسمنت نجران فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيمانول، أمانة للتأمين, كيان السعودية, والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, تهامة, أمانة للتأمين, دار الأركان، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 264.72 نقطة ليقفل عند مستوى 14212.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 578 ألف سهم تقاسمتها 1186 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اهل ارهااب واجرام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. جعلهم من هاالحاال واردى ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معلم فساد وليس معلم صلاااح وتعليم نافع ..
الداهيه
هذه الدنيا تجري ونحن لا ندري ... فالكل عنها ذاهب وبالقبر راقد... اللهم اختم لنا برحمة ورضوان وتَوفنا مؤمنين غير مفتونين..
الداهيه
خلاااص.. دذلخين انتهى اجراء منع التجول بكل الدول...؟ وراوه....؟ دذلحين الفيروس انتشر وتمكن من ثلث البشر او اكثر...فالحضر اصبح قللة فهم لهذا الوباء...

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