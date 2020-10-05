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كورونا يعود للتفشي من جديد في إيران

Time منذ 39 دقيقة
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كورونا يعود للتفشي من جديد في إيران

طهران (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، و235 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء في إيران إلى 475674، وحصد مرض "كوفيد-19" حتى الآن أرواح 27192 شخصا؛ بينما هناك 4167 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اهل ارهااب واجرام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. جعلهم من هاالحاال واردى ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معلم فساد وليس معلم صلاااح وتعليم نافع ..
الداهيه
هذه الدنيا تجري ونحن لا ندري ... فالكل عنها ذاهب وبالقبر راقد... اللهم اختم لنا برحمة ورضوان وتَوفنا مؤمنين غير مفتونين..
الداهيه
خلاااص.. دذلخين انتهى اجراء منع التجول بكل الدول...؟ وراوه....؟ دذلحين الفيروس انتشر وتمكن من ثلث البشر او اكثر...فالحضر اصبح قللة فهم لهذا الوباء...

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