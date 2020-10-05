كورونا يعود للتفشي من جديد في إيران

طهران (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، و235 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
وارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء في إيران إلى 475674، وحصد مرض "كوفيد-19" حتى الآن أرواح 27192 شخصا؛ بينما هناك 4167 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.
وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.