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وزير الموارد البشرية: توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص

Time منذ ساعة
Views 1745
وزير الموارد البشرية: توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص

الرياض (صدى):
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، أنه تم صدور قرارًا بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص، والذي سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات.

ومن جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحه: " شغف شباب وشابات الوطن وعقولهم المبدعة خلف المنجزات الرقمية اللي تحققت في القطاع" .

وأضاف: " واليوم مع قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات كلنا ثقه ان هذه الخطوة ستفتح المجال لكل المبدعين من ابناء وبنات الوطن للمشاركة في رحلتنا التحولية لبناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر لوطننا الغالي ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اهل ارهااب واجرام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. جعلهم من هاالحاال واردى ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معلم فساد وليس معلم صلاااح وتعليم نافع ..
الداهيه
هذه الدنيا تجري ونحن لا ندري ... فالكل عنها ذاهب وبالقبر راقد... اللهم اختم لنا برحمة ورضوان وتَوفنا مؤمنين غير مفتونين..
الداهيه
خلاااص.. دذلخين انتهى اجراء منع التجول بكل الدول...؟ وراوه....؟ دذلحين الفيروس انتشر وتمكن من ثلث البشر او اكثر...فالحضر اصبح قللة فهم لهذا الوباء...

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