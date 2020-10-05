وزير الموارد البشرية: توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص

الرياض (صدى):
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، أنه تم صدور قرارًا بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص، والذي سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات.
ومن جانبه، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحه: " شغف شباب وشابات الوطن وعقولهم المبدعة خلف المنجزات الرقمية اللي تحققت في القطاع" .
وأضاف: " واليوم مع قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات كلنا ثقه ان هذه الخطوة ستفتح المجال لكل المبدعين من ابناء وبنات الوطن للمشاركة في رحلتنا التحولية لبناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر لوطننا الغالي ".