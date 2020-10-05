بيتروس يعلق على أنباء رحيله عن النصر (صورة)

طلال الغامدي (صدى):
علق البرازيلي بيتروس، لاعب وسط نادي النصر، اليوم الاثنين، على التقارير التي أكدت قرب رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.
وصرح بيتروس: " مشجعو العالمي، الإشاعات التي يتم تداولها عن مغادرتي النصر، جميعها غير صحيحة، لديّ عقد لمدة سنتين وسنكون سعداء سويا، بمساعدتكم ودعمكم. سنقاتل من أجل النصر لتحقيق الإنجازات وإسعادكم" .
ومن الجدير بالذكر، أن سلطان اللحياني، قائد الوحدة السابق، كان قد قال في تصريحات تلفزيونية: إن" مع تعاقد النصر مع علي الحسن القادم من الفتح، فقد يتخلى النصر عن بيتروس رغم قيمته الفنية الكبيرة، لتحضير لاعب يساعد عبد الرزاق حمدالله في التسجيل " .