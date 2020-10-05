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بيتروس يعلق على أنباء رحيله عن النصر (صورة)

Time منذ 58 دقيقة
Views 1904
بيتروس يعلق على أنباء رحيله عن النصر (صورة)

طلال الغامدي (صدى):
علق البرازيلي بيتروس، لاعب وسط نادي النصر، اليوم الاثنين، على التقارير التي أكدت قرب رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة.

وصرح بيتروس: " مشجعو العالمي، الإشاعات التي يتم تداولها عن مغادرتي النصر، جميعها غير صحيحة، لديّ عقد لمدة سنتين وسنكون سعداء سويا، بمساعدتكم ودعمكم. سنقاتل من أجل النصر لتحقيق الإنجازات وإسعادكم" .

ومن الجدير بالذكر، أن سلطان اللحياني، قائد الوحدة السابق، كان قد قال في تصريحات تلفزيونية: إن" مع تعاقد النصر مع علي الحسن القادم من الفتح، فقد يتخلى النصر عن بيتروس رغم قيمته الفنية الكبيرة، لتحضير لاعب يساعد عبد الرزاق حمدالله في التسجيل " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اهل ارهااب واجرام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. جعلهم من هاالحاال واردى ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. معلم فساد وليس معلم صلاااح وتعليم نافع ..
الداهيه
هذه الدنيا تجري ونحن لا ندري ... فالكل عنها ذاهب وبالقبر راقد... اللهم اختم لنا برحمة ورضوان وتَوفنا مؤمنين غير مفتونين..
الداهيه
خلاااص.. دذلخين انتهى اجراء منع التجول بكل الدول...؟ وراوه....؟ دذلحين الفيروس انتشر وتمكن من ثلث البشر او اكثر...فالحضر اصبح قللة فهم لهذا الوباء...

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