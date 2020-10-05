بالفيديو.. محلل مالي يوجه نصائح للمبتدئين في سوق الأسهم

الرياض (صدى):
وجه المحلل المالي، على الجعفري، نصائح للمبتدئين في سوق الأسهم، مشدداً على ضرورة الإطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بتداول، لمعرفة القوائم المالية للشركات.
كما نصح، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، بالإطلاع أيضا على بيانات الشركات والإحصائيات الخاصة بها، بجانب اختيار الشركات القيادية، وعدم الدخول بكامل المحفظة، ومتابعة الاخبار الاقتصادية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وشدد على أهمية تداول الأفراد في سوق الأسهم، مضيفا أن الإشكالية التى يقعون فيها الأفراد هي الشراء عند وجود المؤشر في مناطق مرتفعة.